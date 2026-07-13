Violencia familiar encabeza las causas penales en Durango, durante el primer semestre de 2026

La violencia familiar se mantuvo como el delito con mayor incidencia en los juzgados de primera instancia en materia penal de Durango, durante el primer semestre del 2026.

De acuerdo con la estadística de juicios más comunes del Poder Judicial del Estado, con información generada por los órganos jurisdiccionales de primera instancia, entre enero y junio del presente año se judicializaron 811 casos relacionados con violencia familiar.

Las cifras oficiales mostraron que en el primer semestre los juzgados penales registraron un total de tres mil 520 asuntos. Después de la violencia familiar, los delitos con mayor presencia fueron lesiones, con 605 casos; robo, con 334; delitos contra la salud, con 304; fraude, con 257; y daños en los bienes, con 255.

Más abajo aparecieron delitos como abuso sexual, con 103 asuntos; homicidio, con 53; violación, con 45; feminicidio, con 11, y secuestro, con dos.

En conjunto, los asuntos por violencia familiar y lesiones representaron poco más del 40 por ciento del total de los casos registrados en los juzgados penales del estado durante el periodo analizado.

La estadística del Poder Judicial también agrupó otros 740 asuntos correspondientes a distintos delitos de menor incidencia, los cuales se desglosan por separado en el informe estadístico.