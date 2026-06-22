Violencia psicológica, verbal y física encabeza reportes telefónicos

La violencia psicológica, verbal y física fueron los tipos de violencia más reportados en el Programa Esmeralda entre el 12 y el 18 de junio.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal detalló que en dicho periodo fueron 375 llamadas de auxilio por violencia familiar y de género; de las cuales, un total de 133 casos fueron canalizados a dependencias competentes para denuncia y seguimiento.

Según datos del Programa Esmeralda, de las 375 llamadas recibidas, 286 fueron realizadas por mujeres y 89 por hombres. Las amenazas y lesiones fueron el factor con mayor incidencia que desencadenó las llamadas de auxilio, con un total de 86 reportes.

Adicionalmente, 110 llamadas fueron realizadas por orientación respecto de temas legales y psicológicos, reflejando la necesidad de asesoría especializada entre la población duranguense.

Otros motivos de contacto incluyeron problemas familiares con 46 llamadas y reportes de personas extraviadas con 27 casos. Las canalizaciones se realizaron principalmente hacia la Fiscalía General del Estado, con 47 casos; la Vicefiscalía Región Laguna, con 39; el Centro de Justicia para las Mujeres, que representó otros 32; y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de DIF Estatal, con 39.

La Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género (UEAVIG) registró nueve casos nuevos y dos seguimientos durante la semana.