'Visas son privilegios para narcotraficantes': Diputada de Morena sale en defensa de 'Andy' | VIDEO

En los últimos días, el oficialismo ha decidido cerrar filas con el hijo del expresidente López Obrador, el morenista Andy López Beltrán, quien hace una semana dio a conocer, a través de una carta dirigida a Donald Trump, que le fue revocada su visa.

Una de las voces que saltó en defensa del tabasqueño fue la diputada morenista Andrea Navarro Pérez, quien desde la tribuna de la Comisión Permanente minimizó el retiro de este documento a su compañero de partido y sentenció que las visas son "privilegios para huachicoleros y narcotraficantes".

"Ustedes se quieren ir cada fin de semana a Disney, por eso apelan y apelan a la visa. ¿Saben qué? Las visas son privilegios para los narcotraficantes y huachicoleros como los priistas, panistas y todo lo que ustedes representan. Están en el basurero de la historia", dijo la legisladora por Nayarit en solidaridad con López Beltrán.

Con un mensaje sincronizado a los posicionamientos que han emitido liderazgos morenistas como Ariadna Montiel Reyes, la diputada Navarro Pérez garantizó que el PRI no retomará curules ni escaños en el Congreso de la Unión.

Sin decir su nombre directamente, criticó al legislador priista Carlos Gutiérrez Mancilla, a quien se refirió como el golpeador: "Si es necesario, como lo dijo la presidenta consejera (Guadalupe Taddei), van a llamar a la policía para desalojarlo", añadió.

Además, hizo una invitación al resto del pleno "a los lugares donde no se necesita visa" como Camichín de Jauja en Tepic, Nayarit, tierra natal de la propia morenista.

"Allá no se necesita visa, ni en el cielo ni en el territorio del pueblo mexicano", expresó la morenista.

Morena, partido en el poder, ha asumido el retiro de visa de Andrés Manuel López Beltrán como un tema de soberanía nacional y de presunto intervencionismo de sectores del gobierno de Estados Unidos.

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de esta fuerza política, afirmó en conferencia de prensa del pasado martes que el tema "trasciende a una persona" porque "a todas luces es un intento de intervenir en la política de nuestro país".