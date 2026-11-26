La violencia psicológica es la más recurrente en Durango y, al mismo tiempo, la que resulta más difícil de identificar tanto para las víctimas como durante el proceso de denuncia, informó la activista Julieta Hernández Camargo.

Expuso que Durango se encuentra entre los primeros lugares en materia de violencia familiar, pero es un problema complejo ya que también se registra una alta cifra negra debido a la falta de denuncia y al ciclo de la violencia, en el que después de una agresión hay una reconciliación y posteriormente se repite la agresión.

La presidenta de la Asociación Civil Sí hay mujeres en Durango, advirtió que, a pesar de los avances normativos y de mecanismos como la Alerta de Violencia de Género implementada desde hace ocho años en Durango, persisten barreras institucionales para acreditar la violencia psicológica.

“Hay casos todavía en esta época en que pues las o los MP les dicen: Es que no traes ningún golpe. Y sí hay forma de calificar esta violencia psicológica a través precisamente de exámenes psicológicos que se realizan, peritajes en la Fiscalía, pero siempre es mucho más difícil identificarla”, manifestó.

Asimismo, dio a conocer que, como parte de la violencia psicológica, se está empezando a estudiar la “violencia por goteo”, que se manifiesta de manera gradual y suele pasar inadvertida, ya que se manifiesta a través de comentarios despectivos, críticas sobre el físico o la vestimenta, así como bromas hirientes que se “normalizan”.