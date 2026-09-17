Visitan escuelas de Durango para detectar y atender casos de desnutrición

En Durango pretenden detectar oportunamente casos de desnutrición en niñas y niños y brindarles atención para favorecer su crecimiento, se trata del programa Atención y Prevención de Alteraciones Nutricionales que se ha llevado al menos a 27 planteles educativos.

La Dirección de Salud Municipal reporta que en este año han sido atendidos más de 3 mil alumnos que pertenecen a diferentes instituciones ubicadas en colonias de la zona urbana y de localidades de la zona rural.

En esas visitas a escuelas, algunas se encuentran en zonas vulnerables por lo que se realizan diversas acciones de prevención y atención a la salud de las niñas y los niños.

Se informó que la agenda de visitas para la próxima semana incluirá al jardín de niños Francisco Larroyo, en la colonia Milenio; a la institución María Luisa Ross Landa, en la colonia Legisladores; a Elia María Morelos Favela, en la colonia San Ignacio; y a Eduardo Velasco, en la colonia San Miguel de Tapias.

Durante la visita del personal, si se identifica que una familia requiere apoyo adicional para la alimentación, puede ser canalizada a uno de los comedores comunitarios cercanos, para que sus integrantes puedan acceder a alimentos completos durante la mañana y la tarde.

Plan nutricional

Cuando los nutriólogos detectan un caso de desnutrición, se realiza un seguimiento mediante visitas posteriores para llevar un control del peso y talla de los menores, conocer su evolución y verificar si existe una recuperación favorable.

De acuerdo con esa información de control, si la evolución no es favorable, se puede determinar una atención nutricional adicional.

El niño o niña recibe un suplemento alimenticio a base de proteínas, que funciona como complemento de la alimentación diaria, de acuerdo con su edad y valoración.

Los alumnos reciben desparasitación con albendazol y, si cumplen con la edad establecida, se les administra una megadosis de vitamina A.

Las y los nutriólogos que brindan la atención forman parte del programa Salud en Casa, con el objetivo de llevar servicios de atención y orientación nutricional directamente a las colonias y comunidades del municipio, así como a las familias que más lo necesitan.