¿Viste una mosca verde? ¡No la mates! esto se sabe de los insectos estériles liberados contra el gusano barrenador

México comenzó a liberar moscas estériles como parte de la estrategia sanitaria para frenar el avance del gusano barrenador del ganado, una plaga que puede afectar a animales de sangre caliente y ocasionar graves pérdidas al sector pecuario.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) informó que en Chihuahua fue liberado el primer lote de ejemplares producidos en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas. La medida busca establecer una barrera biológica que disminuya la reproducción de la mosca Cochliomyia hominivorax.

La planta fue inaugurada en junio y aumentará gradualmente su capacidad hasta alcanzar una producción aproximada de 100 millones de moscas estériles por semana, de acuerdo con las autoridades federales.

¿Cómo ayudan estas moscas a combatir la plaga?

El procedimiento es conocido como Técnica del Insecto Estéril y consiste en criar de manera controlada millones de moscas, esterilizarlas y posteriormente liberarlas en zonas estratégicas.

Cuando un macho estéril se aparea con una hembra silvestre, los huevos producidos no eclosionan. Debido a que las hembras de esta especie normalmente se aparean una sola vez durante su vida, la presencia masiva de machos estériles permite reducir gradualmente la población del insecto.

Las moscas liberadas no son una especie diferente ni han sido modificadas para atacar a otros insectos. Tampoco transmiten el gusano barrenador, pues este problema se produce cuando una hembra fértil deposita huevos en las heridas o cavidades de un animal.

¿Se pueden identificar a simple vista?

La mosca adulta del gusano barrenador es similar en tamaño a una mosca doméstica, aunque puede ser ligeramente más grande. Tiene ojos anaranjados, cuerpo metálico azul o verde y tres franjas oscuras sobre el dorso.

Algunos programas sanitarios utilizan tintes fluorescentes verdes o naranjas para marcar las pupas estériles. El pigmento puede transferirse al insecto cuando emerge y sirve para que el personal especializado lo identifique en las trampas mediante luz ultravioleta.

Sin embargo, la población difícilmente puede distinguir con certeza entre una mosca estéril y una fértil únicamente por su apariencia. El color verde metálico forma parte de las características naturales de la especie y no necesariamente indica que el ejemplar fue liberado por las autoridades.

Hasta este 30 de julio, tampoco se ha anunciado oficialmente una liberación de estos insectos en Durango.

¿Qué señales deben vigilarse?

Senasica recomienda inspeccionar frecuentemente al ganado, mascotas y otros animales, especialmente si presentan heridas. Las principales señales de alerta son lesiones que aumentan de tamaño, secreciones, mal olor, incomodidad y presencia de huevos o larvas.

Cualquier caso sospechoso debe reportarse inmediatamente al teléfono 800 751 2100 o mediante WhatsApp al 55 3996 4462. La detección oportuna ayuda a contener la plaga y proteger la actividad ganadera.