¡Vive la Gran Corrida de Calaveras! Participa por boletos para la noche taurina en la Plaza Alejandra

La cuenta regresiva está en marcha para uno de los eventos taurinos más esperados del cierre de año en Durango. Este próximo 31 de octubre a las 20:00 horas, la Plaza de Toros Alejandra será sede de la Gran Corrida de Calaveras 2026, un festejo temático inspirado en las tradiciones del Día de Muertos y que contará con la participación del rejoneador español Andy Cartagena y el matador mexicano Luis David Adame, además de ejemplares de la ganadería Coronado.

La propuesta busca ofrecer una experiencia distinta a una corrida convencional, incorporando una ambientación especial relacionada con una de las fechas más representativas de la cultura mexicana. El cartel reúne a dos figuras reconocidas de la tauromaquia, en un evento que ha generado expectativa entre los aficionados duranguenses.

Y si quieres ser parte de esta noche taurina, El Siglo de Durango tiene boletos para regalar entre sus lectores.

¿Cómo participar?

¡Es muy sencillo!

Si estás interesado en ganar boletos para la Gran Corrida de Calaveras 2026, únicamente debes cumplir con los siguientes pasos:

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Importante

La publicación deberá permanecer visible en tu perfil de Facebook al momento de realizar la rifa. Asimismo, procura no tener activados los mensajes temporales en WhatsApp, pues de ser así no se tomará en cuenta tu participación.

Todas las personas que cumplan con los requisitos entrarán automáticamente en la rifa de boletos para asistir a la Gran Corrida de Calaveras, programada para el próximo 31 de octubre en la Plaza de Toros Alejandra.

La dinámica permanecerá abierta hasta la 1:00 de la tarde de este viernes 30 de octubre.

¡Participa y vive una noche de tradición, espectáculo y ambiente de Día de Muertos en la Plaza de Toros Alejandra!