¡Vive la liguilla en el Zarco! Gana boletos para Alacranes contra Leones Negros

La liguilla se vive en el Francisco Zarco y tú puedes estar en las tribunas para apoyar a Alacranes de Durango. Este jueves 5 de noviembre, el conjunto arácnido recibirá a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Si todavía no tienes entradas, El Siglo de Durango te invita a participar en su rifa de boletos para acompañar al equipo de casa en este compromiso, anunciado por el club para las 21:00 horas.

Alacranes llega con el impulso de la clasificación

Durango aseguró su lugar en la fiesta grande después de vencer 3-1 al Atlético Morelia en la última jornada. Los arácnidos terminaron la fase regular en la séptima posición, con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

Enfrente tendrán a unos Leones Negros que finalizaron en el segundo puesto, con 30 unidades, igualados en puntos con el líder Atlético La Paz. Los universitarios cerraron con nueve triunfos, tres empates y tres derrotas.

El antecedente de este torneo favorece a los tapatíos, quienes se impusieron 2-1 en su visita al Francisco Zarco. Ahora, Alacranes buscará aprovechar el respaldo de su afición para tomar ventaja en la eliminatoria.

El primer paso rumbo a semifinales se juega en casa

El encuentro de vuelta se disputará el domingo 8 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Estadio Jalisco, donde se definirá el pase a semifinales.

Para participar por los boletos del partido de ida, visita la página de Facebook de El Siglo de Durango y sigue las indicaciones de la dinámica.

¿Quieres asistir al Alacranes vs Leones Negros? ¡Participa!

Para tener la oportunidad de conseguir boletos para el encuentro de este sábado, únicamente deberás seguir estos pasos:

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