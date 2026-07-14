¿Vives en Durango y quieres aprender a tocar violín este verano? La Casa de la Cultura invita a curso

Con el propósito de fomentar la formación artística y acercar a la comunidad al aprendizaje musical, la Casa de la Cultura de Durango ofrecerá este verano el “Taller de violín”, una propuesta dirigida a todos aquellos que estén interesados en iniciarse o perfeccionar sus conocimientos en este instrumento de cuerda. El curso será impartido por la maestra Valeria Ortiz Casas, reconocida por su trayectoria en la enseñanza musical.

El taller se desarrollará del 15 de julio al 21 de agosto, como parte de la oferta de cursos de verano de la institución, brindando a los participantes un espacio de aprendizaje intensivo donde podrán desarrollar habilidades técnicas, fortalecer la lectura musical y mejorar su interpretación del violín en un ambiente de acompañamiento y práctica constante.

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?

La convocatoria está abierta para personas a partir de los 10 años de edad y contempla dos niveles de formación, con el objetivo de atender las necesidades de quienes se acercan por primera vez al instrumento y de quienes ya cuentan con experiencia previa.

Las clases para el nivel principiantes se impartirán los lunes, martes y miércoles, de 16:00 a 17:00 horas, mientras que el grupo intermedio-avanzado tendrá sesiones los mismos días, de 17:00 a 18:00 horas.

Las personas interesadas en integrarse al “Taller de Violín” o conocer los requisitos de inscripción pueden solicitar mayores informes al teléfono 6188110219.