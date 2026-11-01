Volcadura de camión cisterna deja cinco lesionados en Pueblo Nuevo; dos permanecen hospitalizados

Cinco personas resultaron lesionadas en hechos viales registrados en la región de San Bernardino de Milpillas, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, entre ellas dos trabajadores de una empresa contratista que viajaban sobre la parte superior de un camión cisterna que terminó volcado, por lo que fueron trasladadas al Hospital General 450 de la capital duranguense.

Los ingresos hospitalarios fueron reportados durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre, alrededor de las 02:00 horas, luego de que se notificara la llegada de cinco personas relacionadas con accidentes tipo volcadura ocurridos en la región serrana del estado.

Entre los lesionados se encuentran Marco Antonio Chávez Ávila, de 37 años de edad; Pablo Armando Ceniceros Pérez, de 40 años, y Leonor Ceniceros Quiñones, de 55 años , quienes fueron atendidos por personal médico del Hospital General 450, donde se les diagnosticaron múltiples contusiones.

De acuerdo con el seguimiento hospitalario, los tres pacientes evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta a las 04:30 horas de este domingo, luego de que la doctora encargada de su atención determinara que no requerían permanecer internados.

Por otra parte, se reportó el ingreso de Pascual Ramos Navidad, de 21 años de edad , con domicilio en la localidad de La Cumbre, perteneciente a San Bernardino de Milpillas, así como de Fidel Ramos Flores, de 58 años , residente de la misma región, quienes resultaron lesionados durante una volcadura ocurrida aproximadamente a las 13:00 horas del sábado 31 de octubre.

Según la información proporcionada, ambos se encontraban trabajando para una empresa contratista y viajaban sobre la parte superior de un camión tipo volteo cisterna, de color amarillo, cuando presuntamente el conductor circulaba a velocidad elevada, perdió el control de la unidad y terminó volcándose. Debido al accidente, los dos trabajadores cayeron del vehículo y quedaron lesionados, por lo que sus compañeros comenzaron a trasladarlos en una unidad particular hasta encontrarse con una ambulancia que continuó el traslado hacia Durango capital.

En el Hospital General 450 se confirmó que Pascual presentó una fractura de meseta tibial derecha, mientras que de Fidel no se precisó el diagnóstico médico en la información disponible. Ambos permanecían bajo atención hospitalaria al momento del reporte, sin que se proporcionaran mayores detalles sobre su evolución. Tampoco se ha establecido si los cinco lesionados estuvieron involucrados en un mismo accidente o en hechos distintos registrados en esa región.