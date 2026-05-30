Volcadura de camioneta en la Durango-Gómez Palacio deja una mujer sin vida y 11 lesionados

Una mujer fallecida y al menos 11 personas lesionadas, entre ellas cinco menores de edad, fue el saldo de una aparatosa volcadura registrada la mañana de este viernes sobre la autopista Durango-Gómez Palacio, a la altura del kilómetro 177, adelante de la localidad de Margarito Machado, con dirección hacia Lerdo.

El accidente fue reportado alrededor de las 10:30 horas a través del sistema de emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad de Cuencamé, Lerdo y Gómez Palacio. Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron una camioneta de la marca Ford, línea Expedition, modelo 2011, color negro, volcada sobre la cinta asfáltica.

A unos metros de la unidad fue encontrada inconsciente una mujer identificada como Clara Susana Tinajero Balderas, de 31 años de edad y con domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Paramédicos revisaron sus signos vitales, pero ya no contaba con ellos. De acuerdo con el reporte, la víctima salió proyectada por el parabrisas y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

En la unidad viajaban siete adultos y cinco menores, varios de ellos integrantes de una familia procedente de Villa de Cos, Zacatecas, quienes se dirigían a Ciudad Juárez luego de pasar un periodo vacacional. Los tripulantes señalaron que momentos antes del accidente uno de los neumáticos traseros se reventó, provocando que el conductor perdiera el control y el vehículo girara sobre sí mismo.

El conductor de la camioneta fue identificado como Salvador Mauro, quien resultó con lesiones en la cabeza. También fueron auxiliados Jesús Pinales Martínez, Leticia Valdera Vázquez y Teresa Balderas Vázquez, quienes fueron reportados estables.

Entre los lesionados de mayor consideración se encuentra Rogelio Valdera Tinajera, de 25 años, quien presentó lesiones en cadera y pierna derecha, además de una posible dislocación, por lo que fue trasladado en estado reservado al Hospital General de Lerdo. Asimismo, Yoselin Estrella Saucedo salió proyectada del vehículo y fue estabilizada por paramédicos antes de su traslado al mismo nosocomio.

Los menores lesionados fueron identificados con las iniciales S.C.T., de 2 años; N.C.T., de 1 año; B.C.T., de 12; y K.C.T., de 10 años, mientras que una niña de seis años resultó ilesa. Todos recibieron atención médica por parte de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Cruz Roja y personal de la Vicefiscalía Región Laguna, quienes realizaron el resguardo de la zona mientras Servicios Periciales y el agente del Ministerio Público llevaban a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense de Lerdo para la práctica de la necropsia de ley.