Volcadura de transporte pesado provoca largas filas en la supercarretera Durango-Mazatlán

Una unidad de transporte pesado volcó la mañana de este jueves en el kilómetro 162 de la supercarretera Durango-Mazatlán, lo que provocó un colapso vial en ambos sentidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas. Según lo observado durante una transmisión desde la zona, las labores para liberar la vía comenzaron aproximadamente a las 8:00; sin embargo, más de cuatro horas después del accidente, continuaban las filas de vehículos.

La fila se extendía prácticamente desde el puente Baluarte hasta el lugar de la volcadura. Entre las unidades varadas había tractocamiones y vehículos particulares.

Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas ni sobre las causas de la volcadura. Tampoco se ha informado a qué hora podría restablecerse por completo la circulación.