Volcadura en autopista de Gómez Palacio deja varios heridos y 2 muertos, entre ellos un niño

Un aparatoso accidente registrado la mañana de este martes sobre la autopista que conduce a Gómez Palacio, en el municipio de Guadalupe Victoria, dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y varios lesionados.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 89, donde automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los cuerpos de emergencia sobre una volcadura en la que se encontraban varias personas heridas.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y personal de emergencias se movilizaron al lugar para brindar atención a las víctimas y realizar las labores de rescate.

De acuerdo con la información disponible, una de las personas involucradas logró comunicarse con familiares para informar que viajaban en un automóvil de color blanco y que varios ocupantes se encontraban lesionados, mientras que únicamente una persona permanecía consciente.

Al arribar al sitio, los socorristas localizaron entre las víctimas a un menor de edad, de menos de cinco años, quien ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

Asimismo, dos personas en estado crítico fueron trasladadas de urgencia al Hospital Integral No. 82 de Guadalupe Victoria; sin embargo, una de ellas fue declarada sin vida al momento de su llegada al nosocomio.

Otros dos lesionados fueron llevados por personal de Protección Civil al mismo hospital para recibir atención médica especializada, mientras continuaban las labores de auxilio en el lugar del percance.

Hasta el cierre de la información no se habían dado a conocer las identidades de las víctimas ni las causas que originaron la volcadura. Autoridades ministeriales y de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente.