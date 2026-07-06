Volcadura en carretera de Mapimí deja a una mujer y un menor de edad sin vida

Un trágico accidente carretero cobró la vida de una mujer y un menor de edad la tarde del domingo sobre la carretera que comunica a Bermejillo con El Palmito, en el municipio de Mapimí, informaron autoridades ministeriales.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:30 horas de este domingo por el sistema C4, luego de que un automovilista alertara sobre la presencia de un vehículo volcado a la altura del kilómetro 120 y señalara que, al parecer, había personas sin vida en el lugar.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron de inmediato al sitio y confirmaron el hallazgo de un automóvil de la marca Chevrolet, línea Cobalt, modelo 2010, color verde, con placas del estado de Durango, el cual se encontraba volcado fuera de la carpeta asfáltica.

En el interior de la unidad fueron localizados sin vida la conductora, identificada como María Magdalena Pérez Rubio, de 42 años de edad, con domicilio en la localidad de Ignacio Valencia, municipio de Hidalgo, Durango, así como un menor de edad que viajaba con ella y cuya identidad no había sido establecida al momento de las primeras diligencias.

Las autoridades informaron que, debido a la ausencia de testigos, no fue posible determinar de manera inmediata cómo ocurrió el percance, por lo que serán los peritajes los que permitan establecer la mecánica del accidente.

La zona fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales llevó a cabo el procesamiento del lugar y la recopilación de los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación.

El Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Única de Mapimí tomó conocimiento del hecho y ordenó el levantamiento de los cuerpos para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Lerdo, donde se les practicará la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado de Durango continuará con las investigaciones para determinar las causas que originaron la volcadura y confirmar oficialmente la identidad del menor fallecido, además de establecer las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente.