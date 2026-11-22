Volcadura en carretera de Nuevo Ideal-Santiago Papasquiaro deja varios lesionados
Un accidente vial registrado durante la mañana de este domingo 22 de noviembre dejó personas lesionadas, luego de que un vehículo volcara sobre la carretera que comunica a Nuevo Ideal con Santiago Papasquiaro, en el estado de Durango.
El percance ocurrió a la altura de la localidad de La Concha, donde se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia para brindar atención a los ocupantes de la unidad siniestrada.
Al lugar acudió personal de Protección Civil de Nuevo Ideal, cuyos elementos aseguraron la zona y realizaron las primeras maniobras de atención prehospitalaria a las personas que resultaron heridas durante la volcadura.
Posteriormente, los lesionados fueron trasladados a bordo de una ambulancia al nosocomio local donde quedaron bajo atención médica para la valoración de las heridas sufridas en el accidente.