Un accidente vial registrado durante la mañana de este domingo 22 de noviembre dejó personas lesionadas, luego de que un vehículo volcara sobre la carretera que comunica a Nuevo Ideal con Santiago Papasquiaro, en el estado de Durango.

El percance ocurrió a la altura de la localidad de La Concha, donde se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia para brindar atención a los ocupantes de la unidad siniestrada.

Al lugar acudió personal de Protección Civil de Nuevo Ideal, cuyos elementos aseguraron la zona y realizaron las primeras maniobras de atención prehospitalaria a las personas que resultaron heridas durante la volcadura.

Posteriormente, los lesionados fueron trasladados a bordo de una ambulancia al nosocomio local donde quedaron bajo atención médica para la valoración de las heridas sufridas en el accidente.