Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron lesionadas la tarde de este jueves 26 de noviembre, luego de que la camioneta en la que viajaban volcara sobre la carretera Durango-Mazatlán, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El accidente se registró aproximadamente a las 16:00 horas, a la altura del kilómetro 50 de la mencionada vía de comunicación, por donde los afectados circulaban a bordo de una camioneta de la marca Nissan, línea X-Trail, modelo 2007, de color gris.

De acuerdo con los primeros informes, al llegar a una curva, quien conducía la unidad perdió el control del volante, situación que provocó la volcadura del vehículo, por lo que testigos del percance solicitaron auxilio a través del número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, mismos que brindaron atención prehospitalaria a los cuatro ocupantes y posteriormente los trasladaron al hospital del ISSSTE de la capital duranguense.

Entre los lesionados se encuentra Óscar Omar Dosal Argumedo, de 41 años de edad, quien presentó múltiples contusiones, así como Brenda Araceli Jáquez Solís, a quien le diagnosticaron una probable fractura de clavícula, pendiente de confirmación mediante estudios radiográficos.

Los otros dos lesionados son menores de cuatro y diez años de edad, quienes presentaron golpes en distintas partes del cuerpo; de acuerdo con la valoración inicial de los socorristas, ninguno de los cuatro pacientes presentaba lesiones consideradas de gravedad.