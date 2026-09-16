Volcadura en El Salto deja a adulto mayor gravemente lesionado

Un adulto mayor resultó con lesiones de gravedad luego de sufrir un accidente tipo volcadura durante la tarde de este miércoles 16 de septiembre, en la entrada principal de El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo.

El hecho se registró aproximadamente a las 17:30 horas, cuando los cuerpos de emergencia recibieron el reporte de un vehículo volcado y una persona lesionada, por lo que inmediatamente se movilizaron al sitio.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salto y paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención al ocupante de la unidad, quien debido a las lesiones que presentaba requirió atención médica de emergencia.

Los socorristas estabilizaron al adulto mayor en el lugar y posteriormente realizaron su traslado a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica para determinar la gravedad de sus lesiones.

Mientras se realizaban las labores de auxilio, personal operativo de Bomberos procedió a estabilizar el vehículo accidentado y controlar el derrame de líquidos, con la finalidad de evitar algún otro incidente en la zona.

Hasta el momento no se dieron a conocer la identidad ni la edad exacta del lesionado, así como tampoco las circunstancias que provocaron la volcadura, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de establecer cómo ocurrió el accidente.