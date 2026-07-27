Volcadura en la carretera a México deja ocho lesionados; una mujer permanece delicada

Una volcadura registrada la tarde del pasado domingo sobre la carretera a México dejó un saldo de ocho personas lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad. De acuerdo con el reporte, solo una mujer permanece hospitalizada en estado delicado, mientras que el resto de los afectados se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando Lorenzo, de 67 años de edad, conducía una camioneta de la marca Ford, línea Ranger, de color blanca, modelo 1996, sobre la carretera que comunica del balneario El Vergel Gualterio hacia la ciudad de Durango.

Según la información recabada, a la altura del kilómetro 28, cerca de la planta Centauro de Biopapel, a la unidad se le reventó la llanta delantera izquierda, lo que provocó que el conductor perdiera el control del volante.

La camioneta salió del camino y terminó impactándose contra un poste del alambrado. En el vehículo viajaban varios integrantes de una familia, quienes resultaron con diversas lesiones y fueron auxiliados por los cuerpos de emergencia para posteriormente ser trasladados al Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La persona con lesiones de mayor gravedad fue identificada como Rosa María Jaime García, de 62 años, quien ingresó al nosocomio con traumatismo cerrado de tórax, fracturas múltiples de costillas y esternón. Personal médico informó que su estado de salud es delicado y permanece bajo observación especializada.

Los demás lesionados son Lorenzo Solís Vázquez, de 67 años; Carlos Medina Arellano, de 40; así como los menores de iniciales R.J.M.H., de 14 años; A.M.H., de 8; L.A.M.H., de 3 años, y A.F.H.G., de 13 años. Todos fueron diagnosticados como policontundidos.

Las autoridades señalaron que, pese a las lesiones sufridas por los ocupantes, ninguno de ellos, además de Rosa María Jaime García, presenta riesgo para su vida. Los pacientes continúan bajo valoración médica y su evolución es favorable.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, a través de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, tomó conocimiento del hecho e inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar oficialmente las circunstancias del accidente.