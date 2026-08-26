Volcadura en la libre Durango-Gómez Palacio deja 20 lesionados; niña de 12 años se encuentra grave

Un total de 20 personas resultaron lesionadas, entre ellas varios menores de edad, luego de la volcadura de una camioneta registrada sobre la carretera libre Durango-Gómez Palacio ; una niña de 12 años fue trasladada a la capital en estado crítico.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 16:45 horas del martes 25 de agosto, a la altura del kilómetro 89, cerca del entronque a la localidad Ignacio Allende, en el municipio de Guadalupe Victoria . La unidad se dirigía de dicha comunidad hacia la cabecera municipal cuando ocurrió el percance.

El vehículo involucrado es una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, color blanco, con placas del estado de Texas , de la Unión Americana. Cuando las autoridades llegaron, los ocupantes ya habían sido trasladados para recibir atención médica, mientras que la unidad quedó bajo resguardo de Vialidad en espera de la Guardia Nacional.

Según la información recopilada, en la camioneta viajaba un grupo de trabajadores agrícolas y sus familias , quienes se encuentran en la región para participar en la pizca de chile. Entre los afectados se encontraban adultos, adolescentes y niños de entre dos y 12 años de edad.

Los lesionados fueron identificados como Ricardo, Mario, Patricio, Eliseo, Elena, Jesucita, Socorro y Feliciano; además de los menores Brian, Blangel, Heriberto, Celso, Nicolás, Rafaela, Selena, Luis, Nico, Óscar, Azucena y Gilberto. Inicialmente, fueron auxiliados y trasladados a recibir atención médica en Guadalupe Victoria.

Debido a la gravedad de algunas lesiones, posteriormente se determinó el traslado de varios pacientes a la ciudad de Durango . Rafaela, de 12 años de edad, ingresó aproximadamente a las 21:30 horas al Hospital Materno Infantil, donde fue diagnosticada con traumatismo craneoencefálico severo y su estado de salud fue reportado como crítico.

Minutos después, alrededor de las 21:45 horas, ingresaron al Hospital General 450 Feliciano, de 23 años, y Socorro, de 27 . El primero fue diagnosticado como policontundido, mientras que la segunda presentó múltiples golpes y una probable fractura de costillas.