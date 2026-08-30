Volcadura rumbo a Pilar de Zaragoza cobra la vida de un joven

Un joven perdió la vida durante la tarde de este domingo, luego de registrarse la volcadura de una camioneta en la carretera que conduce al poblado Pilar de Zaragoza, perteneciente al municipio de Durango.

El accidente involucró una camioneta de la marca Toyota, tipo SUV, en la cual viajaban cuatro jóvenes de entre 20 y 25 años de edad, quienes circulaban por dicha carretera cuando, por circunstancias que todavía deberán ser establecidas, el conductor perdió el control de la unidad, al parecer por el exceso de velocidad.

Tras salirse de control, la camioneta comenzó a volcar y dio varias vueltas. Durante el accidente, uno de sus ocupantes salió proyectado del vehículo y quedó tendido en el lugar.

Al recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio se trasladaron hasta el sitio para atender a los involucrados; sin embargo, al revisar a uno de los jóvenes, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Manuel Moisés Rodríguez, de 21 años de edad. Hasta el momento no se precisó la gravedad de las lesiones que pudieron sufrir los otros tres ocupantes de la camioneta.

La zona permaneció resguardada hasta la llegada de la Trilogía de la Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, cuyos integrantes realizaron las diligencias correspondientes y recopilaron indicios para establecer cómo ocurrió el accidente.

Por orden del agente del Ministerio Público, el cuerpo de Manuel Moisés fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias de la volcadura.