Voluntarios de Help brindan mensajes de prevención del suicidio en Durango

El proyecto Help en México es una extensión de la asociación civil sin fines de lucro Unisocial, que se dedica a la ayuda humanitaria y a labores altruistas. En Durango son 120 voluntarios quienes comparten mensajes para la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental.

Dentro de los voluntarios hay psicólogos, terapeutas, especialistas y jóvenes que alguna vez pasaron por alguna situación de depresión o ansiedad y que la superaron por medio del proyecto. Ahora quieren ayudar a otros, comentó Dorian Romero, voluntario y coordinador.

“Queremos decirles que no tengan ese miedo de pedir ayuda, ya que en la actualidad, pues lamentablemente, ha subido la tasa de suicidio. Estamos realmente enfocados en los jóvenes, porque es donde más ha subido la tasa, pero podemos ayudar a cualquier persona y de cualquier edad”, expresó Dorian.

Incluso destacó, que han dado atención a niños que están pasando por una depresión debido a problemas familiares, a la separación de sus papás, entre otras circunstancias, por lo que se les brinda un espacio.

Las personas que lo requieran pueden recibir terapia de manera gratuita y confidencial. Se les da seguimiento, pero pueden terminar cuando ellos así lo prefieran o hasta que concluya su proceso.

“Se pueden acercar al proyecto. Aquí pueden ser escuchados sin ser juzgados, porque el ser juzgados es también uno de los factores que limitan que la persona pida ayuda”.

PROMUEVEN ACEPTACIÓN

Dentro de la asociación, dijo que cuentan con varios testimonios de personas que lograron superar sus situaciones de salud mental y que ahora confían en ellos mismos.

“Hay algo que nos hace ser cien por ciento únicos y que nada de eso puede cambiar, se trata de aceptarse a sí mismos”.

Apuntó que muchas personas se comparan en redes sociales, ya sea con otras personas o con los llamados influencers, pero es lo que buscan evitar. No se trata solo de decirles palabras positivas y brindarles una motivación temporal, sino que, aseguró, van más allá.

“Promovemos el mensaje de que podremos tener gustos similares con otras personas, que podemos tener similitudes, pero realmente nosotros somos únicos”.

A nivel nacional y en Durango, son cinco años desde su fundación y cada año han realizado el evento MegaHelp, para dar a conocer las acciones que realizan en materia de salud mental. Durante el evento activan dinámicas, música y conferencias, además de instalar módulos de atención llamados “El Rincón del Desahogo”.

Aunque no cuentan con una oficina o domicilio, las personas interesadas en recibir alguna terapia o mensaje pueden contactarlos a través de sus redes sociales, donde aparecen como help.fjumx, o mediante la línea de auxilio 55 65 56 67 10, que corresponde a la Línea de la Vida y está disponible las 24 horas.