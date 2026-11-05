¿Volverán las lluvias a Durango? Esto dice el pronóstico de HOY 5 de noviembre

Un nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que para este jueves 5 de noviembre se tengan lluvias de gran intensidad en gran parte del territorio mexicano, además de vientos y otros fenómenos que podrían cambiar de manera constante.

Pronóstigo general

Según el informe de este día, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente y sur de México, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, favorecerá lluvias puntuales fuertes en el sureste de Guerrero y suroeste de Oaxaca. Asimismo, se esperan intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos, además de lluvias aisladas en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Por otra parte, el frente frío número 4 se extenderá sobre el noreste del país e interactuará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste, así como con una vaguada en altura. Estas condiciones ocasionarán lluvias puntuales fuertes en el norte de Tamaulipas, sur de Veracruz y sur de Chiapas.

También se pronostican chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla, mientras que en Tabasco y la península de Yucatán podrían registrarse lluvias aisladas.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y escasa probabilidad de lluvia en el noroeste del territorio nacional y estados de la Mesa del Norte.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para Durango, este jueves se tendrán condiciones mayormente estables, con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas contrastantes entre las primeras horas del día y el mediodía.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, por la mañana se tuvieron temperaturas de entre 9 y 10 grados Celsius, las cuales provocaron un ambiente frío. Sin embargo, conforme avance el día, se tornará cálido y el termómetro podría alcanzar valores máximos de entre 28 y 29 grados.

Para la tarde, también se pronostican rachas de viento moderadamente fuertes, que podrían oscilar entre los 30 y 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones.