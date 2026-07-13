¿Volverán los actores Sebastián Llapur y Ricardo Tejedo a Gears of War: E-Day? Esto se sabe

El esperado estreno de Gears of War: E-Day, fijado para el próximo 6 de octubre de 2026 en América Latina, mantiene en vilo a toda la comunidad de videojugadores. Aunque Xbox y The Coalition ratificaron la inclusión del doblaje al español latino, la confirmación oficial del elenco principal permanece resguardada por la estricta confidencialidad de la industria, elevando la expectativa en la región.

¿Regresarán las míticas voces de Marcus y Dom?

Sin embargo, los rumores apuntan firmemente a que Sebastián Llapur y Ricardo Tejedo retomarán sus icónicos papeles como Marcus Fenix y Dominic Santiago. Esta tendencia emularía la estrategia implementada en el mercado anglosajón, donde Xbox ya confirmó formalmente a los actores originales en inglés, John DiMaggio y Carlos Ferro, para interpretar a los recordados héroes.

Aunque no existe una confirmación pública de los actores locales, el propio Llapur ha aportado valiosos detalles en podcasts sobre el funcionamiento de estos proyectos. El intérprete explicó que las convocatorias para grabar los diálogos suelen programarse semanas antes del lanzamiento comercial del juego y bajo estrictos contratos de confidencialidad, lo que aclara el silencio absoluto imperante en el estudio.

También te puede interesar: Gears of War: Reloaded llega a Xbox Series, PS5 y PC, ¿Por qué debes jugarlo?

El peso de sus voces es vital en Latinoamérica, donde Marcus y Dom son íconos culturales. Anteriormente, Llapur admitió haberse conmovido hasta las lágrimas al ver los primeros adelantos de esta entrega, elogiando la fidelidad técnica y recordando la inmensa carga emocional que implica dar vida a estos soldados, lo que alimenta fuertemente la teoría de su inminente regreso al atril de doblaje.

¿De qué tratará el nuevo Gears of War?

La trama del videojuego se sitúa 14 años antes de los hechos de la entrega original de 2006. Los usuarios experimentarán el horror del Día de la Emergencia mediante versiones juveniles de los protagonistas, explorando los cimientos de su hermandad frente a la invasión Locust, una densa narrativa de aproximadamente 14 horas desarrollada bajo el motor gráfico Unreal Engine 5.

Gears of War: E-Day debutará exclusivamente en Xbox Series X/S y PC, con lanzamiento directo en Xbox Game Pass. Con la fecha de octubre a la vuelta de la esquina, el calendario de producción coincide perfectamente con las ventanas tradicionales de localización, consolidando los indicios de que las voces de siempre liderarán esta esperada batalla épica para toda la región.

También te puede interesar: Sam Neill, el recordado protagonista de Parque Jurásico y El Piano, fallece a los 78 años