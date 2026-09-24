Voraz incendio acaba con mall chino en La Laguna y deja daños millonarios

Este jueves, una tienda de productos chinos quedó reducida a cenizas tras un fuerte incendio que se expandió rápidamente en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Se trata del Mall Chino Casa Viva, ubicado sobre la calzada José Vasconcelos, lugar al que se trasladaron los cuerpos de emergencia tras el reporte del voraz incendio.

El siniestro comenzó cerca de las 06:30 horas, cuando las llamas se apoderaron de varias toneladas de productos que sirvieron como combustible en cuestión de minutos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos fueron alertados a través del sistema de emergencias de que, en el interior de la tienda, se encontraban al menos dos personas: el propietario y un familiar.

Al arribar al lugar, los tragafuegos se percataron de que ambas personas ya habían salido del inmueble y se encontraban a salvo.

Ocuparon ayuda

Debido a la magnitud del incidente, el equipo de bomberos movilizó siete máquinas y siete cisternas, además de contar con el apoyo de pipas de empresas particulares como SIMSA, Peñoles y Chilchota.

Dada la intensidad del fuego, la estructura que albergaba la tienda sufrió daños graves y el techo se debilitó hasta colapsar. Por esta razón, intervino una retroexcavadora para derribar una pared y facilitar el ingreso de los bomberos.

Una inmensa columna de humo fue visible desde distintos puntos de la ciudad de Torreón, producto del voraz incendio que requirió varias horas de trabajo para ser sofocado.

Daños millonarios

Una evaluación preliminar determinó que los daños son severos, principalmente en mercancía e instalaciones, afortunadamente sin reporte de personas lesionadas.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó el fuego, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.