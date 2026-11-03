Vórtice polar dejará 6 estados de México con temperaturas gélidas y nevadas | Pronóstico y fechas

México ha estado viviendo varios fenómenos climáticos importantes, entre ellos los frentes fríos, que para esta temporada 2026-2027 se prevé que afecten al país al menos 56, siendo diciembre el que más acumularía.

A esto se suma la llegada del invierno, prevista para mediados del próximo mes, así como una alteración en el vórtice polar que podría liberar masas de aire artíco y dejar con temperaturas gélidas a varios estados.

¿Qué es un vórtice polar?

Para entender la intensidad de este fenómeno, es necesario saber qué es y qué trae consigo. Según la Administración Nacional Océanica y Atmosférica (NOAA) se trata de una extensa banda de vientos fuertes y aire gélido que se ubica en la estratosfera, justo por encima del Polo Norte.

El vórtice polar suele aparece como un remolino que gira a gran veolicidad, actuando como un escudo natural que es imposible de quebrar.

Su función princial es trabajar en sincronía con la corriente en chorro polar para mantener el aire congelado atrapado en el Ártico, así evita un escape hacia las latitudes más bajas del contienente.

No obstante, al interactura con la Tierra y rayos del Sol suele alterarse se equilibrio atmosférico y es cuando las temperaturas en la estratósfera aumentan de forma repentina, el sistema pierde fuerza y el vient se desaceleran significativamente.

Por lo tanto su comportamiento es formar grandes ondulacones que abren el paso para que el aire helado se desplace rapidamente hacia el sur.

Pero es importante decir que no todo el hemisferio norte se congela de manera simultánea, sino solo algunas regiones y podrían tener tormentas invernales severas.

¿Qué estados afectaría y a partir de cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene vigilando este fenómeno, ya que las masas de aire suelen desplazarse con gran fuerza hacia el norte y cuando menos lo espera.

Además, cuando estas suelen ser procedentes de Canadá y Estados Unido, la región norte de México suelen ser lo más afectados.

Según el pronóstico, los seis estados con mayor riesgo de descensos de temperaturas son:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Sonora

Baja California

Además de los termómetros gélidos, es común que se generen nevadas atípicas, sobre todo en zonas montañosas y franjas fronterizas.

Pese a esto, aún no hay una fecha exacta de cuándo podría ocurrir, sin embargo, los antecedentes señalan que ocurrirán tras el ingreso del invierno, siendo los meses de enero y febrero los que más impactos tienen por este vórtice.

También se prevé que en otras regiones altas afecte, como el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México.