Vuelca camión cargado con chile en municipio de Canatlán; conductor resulta ileso

Un camión tipo torton que transportaba una carga de chile terminó volcado en la carretera Francisco Zarco, en el municipio de Canatlán, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia para atender el accidente y prevenir mayores riesgos.

Al arribar al sitio, el personal de auxilio localizó la pesada unidad siniestrada y procedió a revisar al conductor, quien afortunadamente no presentó lesiones aparentes, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Debido a las condiciones en las que quedó el vehículo, los elementos realizaron maniobras preventivas para evitar otro incidente, entre ellas el retiro de las baterías del camión.

Además, se detectó una fuga de combustible, la cual fue controlada por el personal de emergencia para disminuir el riesgo de un incendio mientras se realizaban los trabajos para retirar la unidad.

La Pipa 01 permaneció en el lugar a la espera de que una grúa concluyera las maniobras correspondientes; posteriormente se realizaría el lavado y limpieza de la cinta asfáltica para retirar los residuos y restos de la carga derivados de la volcadura.