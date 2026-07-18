Vuelca camioneta en el bulevar Domingo Arrieta; conductor resulta ileso

La tarde de este viernes se registró la volcadura de una camioneta de la marca Jeep, línea Sahara, color negro, sobre el bulevar Domingo Arrieta, cerca de la avenida División Durango.

El vehículo terminó recostado sobre su costado izquierdo y, durante el percance, derribó una palmera ubicada en el camellón.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y personal de auxilio, quienes confirmaron que el conductor se encontraba estable.

La zona quedó resguardada en espera de la autoridad de accidentes, que se haría cargo del peritaje para determinar las causas del siniestro.