Vuelca tráiler en carretera Francisco Zarco; cierran circulación rumbo a Santiago Papasquiaro

Un tráiler terminó volcado durante la mañana de este miércoles 14 de octubre sobre la carretera Francisco Zarco, que comunica a Durango con Santiago Papasquiaro, situación que provocó el cierre de la circulación vehicular a la altura del kilómetro 31, entre las localidades de Piedra Encimada y Los Pinos, además de movilizar a los cuerpos de emergencia.

El accidente se registró en el tramo carretero antes mencionado, donde, por causas que hasta el momento no han sido establecidas, el conductor de la pesada unidad perdió el control del volante y terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

Debido a la posición en la que quedó el tráiler, la circulación vehicular fue interrumpida, lo que afectó a los automovilistas que transitaban por esta vía, principalmente a quienes se dirigían hacia Santiago Papasquiaro o circulaban en sentido contrario.

Tras recibir el reporte del accidente, personal de la Cruz Roja Mexicana, delegación Canatlán, se trasladó al lugar para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes, aunque hasta el momento no se ha precisado si el conductor de la unidad resultó lesionado.

La volcadura también generó una alerta vial para quienes tenían previsto utilizar la carretera Francisco Zarco, debido a que el cierre impedía el paso de vehículos por el tramo comprendido entre las comunidades de Piedra Encimada y Los Pinos.

Ante esta situación, se recomendó a los conductores extremar precauciones, evitar circular por la zona, mientras se realizan las maniobras necesarias para retirar la pesada unidad.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron la volcadura, ni las características del tráiler involucrado. Asimismo, permanece pendiente la confirmación sobre la reapertura de la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas verificar las condiciones de la carretera antes de emprender su viaje.