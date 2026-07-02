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ACCIDENTE

Vuelca vehículo en carretera a Zacatecas; reportan dos lesionados leves

Bomberos de Durango acudieron a un accidente en la carretera a Zacatecas, donde localizaron un vehículo volcado sobre uno de sus costados.

Vuelca vehículo en carretera a Zacatecas; reportan dos lesionados leves

Vuelca vehículo en carretera a Zacatecas; reportan dos lesionados leves

REDACCIÓN WEB
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Un accidente vehicular registrado la noche de este jueves en la carretera a Zacatecas dejó como saldo dos personas lesionadas de manera leve, de acuerdo con el reporte preliminar de corporaciones de auxilio.

El percance ocurrió cerca del rancho Las Maravillas, punto al que acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango tras recibir el reporte de una volcadura.

Al arribar al lugar, los rescatistas localizaron un vehículo sobre su costado izquierdo, por lo que procedieron a revisar la unidad y brindar apoyo en la zona del accidente.

De acuerdo con el parte inicial, en coordinación con personal de Cruz Roja se atendió a dos personas con lesiones leves. También se descartó que hubiera personas prensadas al interior del vehículo.

La zona fue resguardada por las corporaciones correspondientes mientras se realizaban las maniobras de auxilio y se esperaba el retiro de la unidad siniestrada.


Hasta el momento no se ha informado la causa que habría provocado la volcadura.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Accidente Carretera personas, reporte, unidad, zona

               

                
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