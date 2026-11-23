Dos estudiantes del CBTis No. 42 resultaron ilesas luego de que la camioneta en la que viajaban sufriera una volcadura durante la mañana de este lunes 23 de noviembre, sobre la carretera que comunica a la localidad de Juan Aldama, conocida como Magueyes, con la cabecera municipal de Guadalupe Victoria, Durango.

El accidente ocurrió minutos antes de las 08:00 horas, a la altura del kilómetro uno de dicha carretera, específicamente en una curva ubicada frente al rancho de Balta, cerca de las instalaciones de la Escuela Secundaria General Miguel Ángel Gallardo.

De acuerdo con la información recabada, las jóvenes se desplazaban a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Equinox, color negro, con placas de ONAPAFFA, cuando la unidad salió de la cinta asfáltica y terminó volcada sobre su costado izquierdo.

El vehículo quedó a un costado de un arroyo, en la parte baja de un puente, con daños materiales de consideración, entre ellos el parabrisas quebrado, situación que llamó la atención de conductores y personas que transitaban por el lugar.

En la camioneta viajaban dos alumnas del CBTis No. 42, quienes se dirigían desde su comunidad hacia el plantel educativo para iniciar sus actividades escolares. Pese a lo aparatoso del accidente, ambas consiguieron salir de la unidad por sus propios medios.

Tras el reporte de la volcadura, al sitio acudieron elementos de las corporaciones de seguridad, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a las estudiantes y realizaron una valoración para determinar si presentaban lesiones.

Después de la revisión, se estableció que ninguna de las jóvenes presentaba heridas que requirieran su traslado a un hospital, por lo que permanecieron en el lugar. El accidente dejó daños materiales en la camioneta, mientras que las dos estudiantes resultaron ilesas.