Vuelos Durango-CDMX, hasta en 14 mil pesos; piden a Mexicana establecer ruta de conectividad

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a Mexicana (la aerolínea del Estado Mexicano) que establezca una ruta de conectividad entre Durango y la Ciudad de México, debido al elevado costo que implican los vuelos de Aeroméxico, que en las últimas semanas llegaron hasta a los 14 mil pesos, en un vuelo sencillo.

Así lo informó la senadora Margarita Valdez Martínez, quien refirió que uno de los problemas de Durango es el de la falta de conectividad, “y ningún gobierno estatal ha logrado evitar que una sola aerolínea opere la ruta aérea que comunica a la capital de Durango con la Ciudad de México”.

Ante ello, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional realizar ante la Agencia Federal de Aviación Civil las gestiones necesarias para que Mexicana oferte esa ruta a precios competitivos y horarios fijos y, con ello, permitir la competencia comercial en esta ruta aérea.

Agregó que es necesario evitar los monopolios en todos los sectores, ya que es perjudicial que el control esté concentrado en una sola empresa.

Asimismo, hizo referencia a que la ruta en mención se justifica ya que tuvo un tráfico de pasajeros de enero a julio de 2025 de 47 mil 221 pasajeros y la estimación anual es de 80 mil pasajeros.