Vuelta prohibida provoca choque sobre avenida 20 de Noviembre, en el Centro de Durango

Un choque por invasión de carril se registró la mañana de este viernes en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y calle Zarco, en la zona Norte de la ciudad de Durango, donde dos vehículos resultaron involucrados.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando Javier Orlando, de 31 años de edad, circulaba a bordo de una camioneta de la marca Ford, tipo pick up, modelo 2016, de color blanco , por la calle 20 de Noviembre con dirección al poniente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor realizó una vuelta prohibida para incorporarse hacia el sur por la calle Zarco, maniobra que provocó que invadiera la trayectoria de otro vehículo.

En ese momento, la camioneta fue impactada en su parte central por un automóvil de la marca Nissan, modelo 2024, también de color blanco , conducido por Luis Enrique, de 40 años.

Tras el impacto, el Nissan quedó detenido en medio de la calle 20 de Noviembre, mientras que la camioneta terminó atravesada sobre la calle Zarco. No se reportaron personas lesionadas de consideración en el hecho.