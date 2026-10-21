Vuelva tráiler cargado de chatarra en el bulevar Francisco Villa

Un tráiler que transportaba varias toneladas de metal reciclado terminó volcado sobre su costado derecho, luego de que su conducto r perdiera el control de la pesada unidad al realizar una maniobra para incorporarse al bulevar Francisco Villa, en la ciudad de Durango.

El percance se registró cuando el operador de la unidad, identificado como Cruz Alfonso, de 45 años de edad, circulaba por la avenida Estadio y realizó un giro para incorporarse a la vialidad que conduce hacia Torreón.

De acuerdo con la información recabada, la maniobra realizada por el conductor, aunada al peso de la carga que transportaba, habría provocado que el tráiler perdiera estabilidad y terminara recostado sobre su costado derecho, frente a una conocida agencia automotriz.

Debido a la volcadura, gran parte del material metálico que transportaba la unidad quedó esparcido sobre el camellón, lo que generó complicaciones para la circulación vehicular en ese sector de la ciudad.

Tras el reporte del accidente, técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor, quien afortunadamente no presentó lesiones de gravedad.

Sin embargo, como medida preventiva, Cruz Alfonso fue trasladado a un hospital de la ciudad para una valoración médica más detallada y descartar posibles lesiones internas derivadas del accidente.

Por su parte, elementos de la Policía Vial resguardaron la zona para prevenir otros percances, mientras que personal de la empresa responsable del cargamento realizó las maniobras necesarias para retirar el metal esparcido y permitir el restablecimiento de la circulación.