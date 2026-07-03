Vuelve a Durango el Festival de Cine Nahui Ollin con homenaje a Rubén Gámez: ¿cuándo y dónde será?

En los próximos días, Durango tendrá la oportunidad de reencontrarse con una de las figuras más singulares y desafiantes de la historia del cine mexicano. El Festival de Cine Independiente Nahui Ollin presentará la “Retrospectiva Rubén Gámez”, organizada con motivo del 25 aniversario luctuoso del cineasta, cuya obra continúa siendo un referente del cine experimental y documental en México.

Lejos de los moldes del cine convencional, Rubén Gámez (1928–2002) construyó una filmografía breve, pero decisiva, marcada por la experimentación visual, la crítica social y una mirada profundamente incómoda sobre la realidad mexicana. Su trabajo abrió nuevas posibilidades para el lenguaje cinematográfico y permanece como una de las expresiones más radicales del cine nacional.

Selección especial

La retrospectiva, curada por la directora del Festival Nahui Ollin, Estefanía Díaz, reúne una selección que permite acercarse al universo creativo de un autor que hizo de la ruptura estética una forma de pensamiento.

La muestra llega a Durango gracias al respaldo de la Filmoteca de la UNAM y del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), instituciones que han contribuido a preservar y difundir el legado del realizador.