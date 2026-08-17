¿Vuelve el calor a Durango? Esto prevé la Conagua para el martes 18 de agosto

La disminución de las lluvias en Durango ha provocado un nuevo incremento en las temperaturas, con registros que ya superan los 40 grados centígrados en algunos municipios del estado, de acuerdo con el reporte del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En las últimas horas, Tamazula registró la temperatura máxima más alta de la entidad con 42 grados centígrados, seguido de Topia con 40 grados. También se reportaron 38 grados en Ocampo; 37 en Cuencamé; 35 en Santiago Papasquiaro; 34 en Indé y Lerdo; 33 en la ciudad de Durango; 32 en Poanas y Nuevo Ideal; 31 en San Bernardo y 30 grados en Súchil.

Las temperaturas mínimas también mostraron un ligero ascenso. Tamazula registró una mínima de 27 grados centígrados; Topia y Cuencamé 23; Lerdo 22; Indé 20; mientras que la ciudad de Durango, Canatlán y Ocampo amanecieron con 17 grados. Nuevo Ideal reportó 16 grados; Poanas 14; Vicente Guerrero y Súchil 13; Hidalgo y El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, 11; y San Bernardo registró la temperatura más baja del estado con siete grados centígrados.

Para este martes, el pronóstico indica condiciones mayormente estables y una disminución importante en el potencial de lluvias en prácticamente todo el estado. Solo se esperan precipitaciones aisladas en la región de las Quebradas, principalmente en zonas colindantes con el estado de Sinaloa.