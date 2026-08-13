¿Vuelve el calor o continúan las lluvias? Esto espera Durango para la tarde de HOY 13 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé nuevas condiciones climáticas para este jueves 13 de agosto en varias regiones de México, quienes tendrán una jornada de lluvias y viento, por lo que piden estar alertas de la información oficial.

Pronóstico general

De acuerdo con el pronóstico, el monzón mexicano, en interacción con la inestabilidad atmosférica, provocará lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa, así como lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

A esto se sumarán los canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura y una vaguada en niveles medios de la atmósfera. Así como el desplazamiento de la onda tropical número 26 sobre el sur del país favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en zonas del occidente y sur de México.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de calor intenso en entidades del norte. Además continuará la onda de calor en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para el estado de Durango, este día se esperan condiciones de lluvia y temperaturas contrastantes, con precipitaciones de fuertes a muy fuertes principalmente en la Sierra Occidental, mientras que en otras regiones se prevén lluvias ligeras a moderadas, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.

El pronóstico coincide con las condiciones de inestabilidad y la presencia del monzón mexicano que favorecen lluvias importantes en el estado.

La Sierra Occidental tendrán lluvias fuertes a muy fuertes , por lo que podrían presentarse tormentas y rachas de viento. En tanto, municipios del norte, la Región Lagunera y el centro del estado, incluida la ciudad de Durango, tendrán lluvias ligeras a moderadas.

En cuanto a las temperaturas, por la mañana se tuvo un ambiente fresco con entre 14 y 15 grados Celsius; sin embargo, conforme avance el día, las condiciones serán más cálidas y al mediodía se prevé una máxima de 31 a 32 grados.

Mientras que el viento también estará presente con rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, principalmente durante los periodos de mayor inestabilidad.