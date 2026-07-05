Vuelve ‘Enola Holmes’ con una tercera entrega más madura

Después de consolidarse como una de las franquicias más exitosas de Netflix inspiradas en el universo de Sherlock Holmes, “Enola Holmes” está de vuelta con una tercera entrega que apuesta por una historia más ambiciosa, un tono más maduro y una protagonista que continúa demostrando que puede brillar con luz propia.

La nueva película vuelve a colocar a Enola en el centro de un misterio que la llevará a enfrentarse a nuevos desafíos, mientras intenta equilibrar su vida personal con su inquebrantable vocación como detective. Sin revelar detalles clave de la trama, la historia mezcla investigación, acción, humor y romance en una aventura que amplía el universo construido desde la primera cinta.

UN NUEVO CAPÍTULO PARA ENOLA

En esta ocasión, la historia se desarrolla principalmente en Malta, un escenario que aporta una estética distinta a la franquicia y que sirve como telón de fondo para una investigación llena de secretos, conspiraciones y giros que mantienen el ritmo durante poco más de hora y media.

Además del cambio de locación, la película marca el debut del director Philip Barantini al frente de la saga, sustituyendo a Harry Bradbeer, mientras que Jack Thorne regresa como guionista para dar continuidad a la historia de la joven detective.

EL ELENCO DE VUELTA

Millie Bobby Brown retoma el papel de Enola Holmes, personaje que la consolidó como una de las principales figuras jóvenes de Netflix. A su lado vuelve Henry Cavill como Sherlock Holmes, acompañado nuevamente por Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes.

También regresan Louis Partridge como Tewkesbury, Sharon Duncan-Brewster e Himesh Patel, quienes forman parte de una historia que pone mayor atención en las relaciones entre los personajes sin dejar de lado el espíritu aventurero que caracteriza a la franquicia.

UNA HISTORIA MÁS ADULTA

A diferencia de las dos primeras entregas, esta nueva película apuesta por un enfoque ligeramente más maduro. La evolución de Enola como detective y como mujer ocupa buena parte de la narrativa, mientras el humor, la acción y las constantes rupturas de la cuarta pared siguen presentes para conservar el sello que convirtió a la saga en un éxito entre el público.

También incorpora temas más complejos y una dimensión emocional mayor, sin abandonar el tono ligero y familiar que caracteriza a la franquicia.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA?

Las primeras reseñas coinciden en que Millie Bobby Brown continúa siendo el mayor atractivo de la saga gracias a su carisma, energía y capacidad para sostener prácticamente toda la película. También han recibido elogios el ritmo ágil de la historia, las locaciones en Malta y la química entre los protagonistas.

Sin embargo, varios críticos consideran que el misterio central resulta menos sorprendente que en las entregas anteriores y que algunos giros narrativos complican innecesariamente la historia. Incluso hay quienes opinan que esta tercera película pierde parte de la frescura de sus predecesoras, aunque sigue siendo una propuesta entretenida para los seguidores de la saga.

¿POR QUÉ VERLA?

Más allá de las opiniones divididas, “Enola Holmes 3” ofrece suficientes razones para convertirse en uno de los estrenos más atractivos de Netflix. La evolución de su protagonista, el regreso del elenco principal, la nueva ambientación y la combinación de misterio, aventura y humor convierten a esta tercera entrega en una opción ideal tanto para quienes han seguido la franquicia desde el inicio como para quienes disfrutan de historias detectivescas con un enfoque ligero y dinámico.

Sin recurrir a grandes spoilers, la película apuesta así por ampliar el universo de Enola Holmes y demuestra que el personaje todavía tiene nuevas historias por contar.