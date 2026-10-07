Vuelven a elevar extracción de agua en presas de Durango tras lluvias en las partes altas

Las lluvias registradas la tarde del martes en las partes altas de las cuencas provocaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) volviera a incrementar las descargas de varias presas hacia los ríos Tunal y Bayacora, luego de que en días anteriores se había reducido el volumen de extracción.

En la presa Guadalupe Victoria, las compuertas volvieron a abrirse para aumentar la extracción de agua, que pasó de 59 metros cúbicos por segundo el martes a 78 metros cúbicos por segundo la mañana de este miércoles.

El incremento en la descarga se registró pese a que el nivel de almacenamiento de la presa disminuyó, al pasar de 96.5 por ciento el martes a 94.9 por ciento la mañana de este miércoles.

En la presa Santiago Bayacora ocurrió una situación diferente, ya que además de incrementarse la descarga también aumentó su nivel de almacenamiento, al pasar de 104.3 a 105.9 por ciento.

Este incremento provocó que el vertedor natural de la presa elevara la cantidad de agua que descarga hacia el río Bayacora, al pasar de 71.3 a 108 metros cúbicos por segundo durante el mismo periodo.

La presa Caboraca, ubicada en el municipio de Canatlán y con un nivel de almacenamiento de 102.3 por ciento, también incrementó su descarga hacia el río, al pasar de 28.8 a 37.8 metros cúbicos por segundo.

En contraste, la presa Santa Elena, en el municipio de Súchil, redujo el volumen de agua que vierte al río, pese a encontrarse al 101.3 por ciento de su capacidad. La descarga disminuyó de 7.3 a 4.9 metros cúbicos por segundo.

Presa El Palmito recibió en un día 21 millones de metros cúbicos de agua

Mientras tanto, la presa Lázaro Cárdenas o El Palmito, la más grande de Durango, recibió en las últimas 24 horas alrededor de 21.2 millones de metros cúbicos de agua, un volumen equivalente a casi la totalidad del almacenamiento de la presa Villa Hidalgo, que es de 23 millones de metros cúbicos, y superior al almacenamiento de la presa Santa Elena, de aproximadamente 15 millones.

Con este ingreso de agua, la presa Lázaro Cárdenas elevó su nivel de almacenamiento de 32.9 a 33.7 por ciento en un solo día.