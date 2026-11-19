El frente frío número 6 continúa sobre el territorio mexicano, sin embargo, se extenderá como estacionario sobre el suroeste del golfo de México y tendrá interacción con otros fenómenos que dejarán condiciones cambiantes en el país.

Pronóstico general

De acuerdo con el pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema frontal tendrá una interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También se esperan intervalos de chubascos, mientras que canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerán lluvias y chubascos en entidades del noreste, oriente, centro y sur del territorio nacional.

En cuanto a las temperaturas, la masa de aire polar asociada al frente frío modificará gradualmente sus características térmic as, lo que permitirá un incremento de las temperaturas en las regiones norte, noreste, centro y oriente del país.

Sin embargo, persistirán condiciones de viento fuerte de componente norte, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas; de 40 a 60 km/h en Veracruz, y de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y Tabasco. Se prevé que la intensidad del viento disminuya durante la tarde.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro polar. Estos sistemas ocasionarán rachas de viento en la región, además de chubascos en Baja California.

Finalmente, el frente frío núm. 7 se desplazará hacia el centro de Estados Unidos, por lo que dejará de generar efectos sobre el territorio mexicano.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto a Durango, para este jueves se espera un clima cálido por la tarde, luego de que la mañana se tuvo temperaturas muy frías.

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, hay una probabilidad muy baja de caída de precipitaciones , sin embargo, el viento si estará muy presente con rachas moderadas fuertes de entre 30 y 40 kilómetros.

Para el mediodía, el termómetro incrementará hasta los 26 o 27 grados Celsius, generando condiciones cálidas en gran parte de la entidad, asi como un ambiente cálido.