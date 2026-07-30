¿Vuelven las lluvias a Durango? Este es el pronóstico de HOY 30 de julio

Un nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alerta a gran parte del país por el clima previsto para este jueves 30 de julio, donde la interacción del monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y la onda tropical número 22 tendrán presencia. ¿Cómo será para Durango?

Pronóstico general

En el noroeste de México, el monzón mexicano, en combinación con condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que en Baja California Sur se pronostican chubascos.

Mientras que una circulación ciclónica en altura sobre el sureste del país, junto con vaguadas, canales de baja presión y el avance de la onda tropical número 22 sobre el Golfo de Tehuantepec, ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco. Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes con actividad eléctrica en entidades del occidente, centro, oriente, sur y sureste.

Sin embargo, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del norte de la República.

Asimismo, continuará la onda de calor en el noreste de Baja California, el norte de Chihuahua, el este y noroeste de Durango.

¿Cómo será el clima en Durango?

Durante este 30 de julio, Durango registrará condiciones de calor intenso, mientras que en otras regiones de la Sierra Occidental se esperan lluvias ligeras a moderadas, de acuerdo la Conagua local.

Por la mañana se presentaron temperaturas mínimas de entre 15 y 16 grados Celsius, sin embargo, para el mediodía se alcanzará una máxima de 34 a 35 grados durante las horas como mayor calor.