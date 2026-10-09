WAAT llevará su rock instrumental al Festival Revueltas 2026

La escena musical duranguense tendrá presencia este sábado en el Festival Revueltas 2026 con la presentación de WAAT, un trío instrumental que combina psicodelia, krautrock y rock progresivo en una propuesta que apuesta por crear atmósferas sonoras sin necesidad de voces.

La banda se presentará en el Corredor Constitución, a un costado de la Plaza de Armas, como parte de la programación musical del festival, que reúne distintas expresiones artísticas en espacios públicos de la capital duranguense.

Su concierto tendrá lugar unas horas antes de la presentación de Kalimba, quien llegará este mismo sábado a la Plaza IV Centenario, en una jornada que ofrecerá alternativas musicales para los asistentes al festival.

Viaje a través del sonido

WAAT está integrado por tres músicos duranguenses, Fer Rivera, en la guitarra y los sintetizadores; Julio Huerta, en la batería y percusión, y Fabs Mayén, en el bajo y las texturas sonoras.

La agrupación desarrolla una propuesta en la que los instrumentos construyen paisajes y ambientes, con guitarras que trazan horizontes, líneas de bajo que generan vibraciones y percusiones que marcan el ritmo de un recorrido sonoro.

Sin voces ni instrucciones, su música invita al público a experimentar distintas sensaciones a través de la combinación de géneros y texturas, en una apuesta que encuentra en la exploración instrumental su principal característica.

Presencia en la escena local

Antes de su participación en el Festival Revueltas, WAAT es una agrupación con gran presencia en la capital, pues se ha presentado en diversos espacios artísticos y culturales, como el Foro Indistinto o el Museo de Arte Moderno “Guillermo Ceniceros”,

Su inclusión en la programación del festival representa una oportunidad para que el público se acerque a una propuesta musical surgida de la escena local.