¿Walmart Durango puede cobrar por entrar y salir de inmediato del estacionamiento?, esto sabemos

El reglamento municipal en Durango, establece que se debe brindar la primera hora gratuita a los clientes, pero no contempla minutos de tolerancia.

Con la entrada en funcionamiento del cobro de estacionamiento en la tienda Walmart, ubicada sobre el bulevar Felipe Pescador, autoridades municipales informaron que, aunque de momento cumple con el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Durango, permanecerá bajo supervisión de la Dirección Municipal de Inspección.

El director de Inspección, Ubaldo Salazar Chávez, confirmó que ya fueron activadas las plumas y el equipo para realizar el cobro , aunque hasta el momento cumple con la primera hora gratuita que deben otorgar los centros comerciales a sus clientes.

“Van a otorgar esa hora gratis. Van a tener ahí un módulo para estar validando los tickets del estacionamiento, siempre y cuando hagan alguna compra dentro de él, tanto en el centro comercial como en las tiendas que están al exterior”, afirmó.

El funcionario señaló que inspectores verificarán que se cumpla con todo lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Durango.

MINUTOS DE TOLERANCIA

Desde el pasado lunes 29 de junio, cuando inició el cobro en este estacionamiento, han surgido dudas y quejas de algunos usuarios debido a que no existe un periodo de tolerancia al momento de ingresar o salir.

Algunas personas señalaron que únicamente ingresaron para dejar a un familiar o acompañante y, aun así, tuvieron que pagar la hora completa.

Respecto a la tolerancia para el ingreso y la salida de los vehículos, esta no se encuentra contemplada en el reglamento.

¿Qué dice el Reglamento de Estacionamientos?

De acuerdo con el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Durango, en el Capítulo III, correspondiente a Estacionamientos y Pensiones, el artículo 19 establece que se cobrará completa la primera hora, sin importar el tiempo de permanencia de los vehículos.

El artículo señala: “En los estacionamientos públicos, se cobrará completa la primera hora, independientemente del tiempo de estancia del vehículo; de la segunda hora en adelante, deberá ser fraccionado, en tiempo de 30 minutos”.

Sobre posibles reformas al reglamento para brindar mayores beneficios a los usuarios, algunos regidores han expresado su intención de trabajar en el tema sobre todo de la tolerancia y la responsabilidad del daño o robo a las unidades, que daría mayor tranquilidad a los ciudadanos.