WhatsApp lanza chat incógnito con Meta AI: Así funciona la nueva herramienta

Ante el incremento del uso de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de usuarios a través del internet, ya sea para pedir consejos, solucionar dudas o realizar consultas de índole más personal y delicada, la compañía madre detrás de WhatsApp está por lanzar una nueva opción para su aplicación de mensajería.

¿Qué es el chat incógnito?

Esta nueva función te permitirá generar conversaciones con la inteligencia Meta AI, la cual operará bajo un sistema protegido y temporal; es decir, los mensajes no serán almacenados y desaparecerán de forma automática, garantizando así un espacio seguro para los clientes.

Acordé con la información compartida por la empresa, dicho sistema será una ampliación de la tecnología de cifrado avanzado de extremo a extremo que llevan implementando en la App desde hacía una década, de esta forma ni la propia Meta podrá acceder a la conversación.

'Nadie podrá leer la conversación, ni siquiera nosotros', aseguraron en su blog de anunciamiento.

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¿Cuál es su propósito y cuándo se lanzará?

Desde el incremento de la demanda de la IA para uso general, Meta se ha enfocado en implementar esta herramienta privada en la aplicación de mensajería a escala global, con el fin de que los usuarios se sientan más seguros al momento de interactuar con la misma, y así, menguar sus temores relacionados con la privacidad.

Y si bien, la implementación de este chat de incógnito especializado se dará gradualmente con el pasar de los meses, todavía no se cuenta con una fecha de lanzamiento oficial establecida.

Además, también se presentará otra herramienta en paralelo a esta: de nombre 'chat paralelo protegido por tratamiento privado', permitirá consultar a la IA en medio de otra conversación ya existente, la cual podrá analizar y comprender el contexto de la interacción en cuestión mientras evita poner en riesgo la privacidad de la misma.