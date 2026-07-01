WhatsApp se despide de los números telefónicos: ¿cómo puedes reservar un nombre de usuario?

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo el mundo, está a punto de tener cambios importantes, con la implementación de nombres de usuario que remplazarían a los números telefónicos; de esta forma, se busca la protección de los datos personales de quien usa la aplicación.

Aunque la nueva herramienta llegará de manera gradual durante los próximos meses, la plataforma ya abrió la posibilidad de reservar un nombre de usuario para que ningún otro usuario pueda reclamarlo. Se trata de una función opcional, pero que será un cambio importante en la forma en que las personas se identifican en la aplicación.

Con esta actualización, el nombre de usuario se convertirá en la nueva referencia para iniciar conversaciones con personas que no forman parte de la lista de contactos, reduciendo así la exposición del número telefónico y reforzando la privacidad en el servicio de mensajería.

¿Qué cambia con los nombres de usuario?

Hasta ahora, cualquier persona que iniciara una conversación en WhatsApp debía compartir, de una u otra forma, su número telefónico. Con la llegada de los nombres de usuario, esa dinámica cambiará, ya que será posible identificarse mediante un alias único precedido por el símbolo @.

Cada usuario podrá elegir un nombre exclusivo que no podrá repetirse entre las cuentas de la plataforma. Una vez registrado, será el identificador que aparecerá al interactuar con personas desconocidas, ya sea mediante mensajes, llamadas o videollamadas.

Esto significa que quienes contacten por primera vez con otra persona ya no verán automáticamente su número celular, lo que añade una capa adicional de seguridad para evitar compartir un dato considerado sensible.

La medida también beneficiará a quienes participan constantemente en grupos, pues el resto de los integrantes ya no tendrá acceso al número telefónico de todos los participantes.

Así puedes reservar tu nombre de usuario

Aunque la función todavía no está disponible para todos los usuarios, WhatsApp ya permite apartar el nombre de usuario para utilizarlo cuando el sistema se habilite por completo.

Para hacerlo únicamente es necesario ingresar desde la aplicación de WhatsApp al apartado de perfil, y una vez aquí ingresar a la configuración de “Cuenta”.

Dentro de esta configuración aparecerá un nuevo apartado llamado “nombre de usuario”, donde se podrá crear un alias para reservarlo uno vez que inicie esta nueva función

El nombre elegido, al igual que en otras redes sociales, podrá ser una composición entre letras, números y símbolo como puntos y guiones.

Si el nombre elegido ya fue registrado por otra persona, la aplicación lo indicará de inmediato y será necesario probar con otra opción hasta encontrar una disponible.

Una vez reservado, ese nombre quedará asociado a la cuenta y ningún otro usuario podrá registrarlo. Cuando la función esté completamente habilitada, WhatsApp enviará una notificación para informar que ya puede utilizarse.

¡Apártalo cuanto antes!

Con más de tres mil millones de usuarios activos en todo el mundo, es probable que los nombres más sencillos, comunes o relacionados con nombres propios se agoten rápidamente, tal como ocurre en redes sociales o servicios de correo electrónico.

Por ello, quienes tengan interés en utilizar un identificador específico pueden reservarlo desde ahora, incluso si la función todavía no aparece activa en su cuenta.