'Wonderwall', el canto que unió a Inglaterra en el Mundial 2026

A propósito del duelo que este miércoles protagonizarán Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026, y luego de que en los últimos encuentros de la selección inglesa miles de aficionados volvieran a entonar "Wonderwall" desde las tribunas, la historia detrás de la canción se vuelve una interrogante, pues sin haber sido escrita para el fútbol, el tema se convirtió ya en el himno no oficial del equipo de los "Three Lions". Lo que comenzó como una celebración espontánea después de una victoria se transformó en uno de los fenómenos culturales más llamativos del torneo.

Y es la canción, uno de los mayores éxitos de Oasis, se convirtió en la banda sonora de una generación de aficionados que sueña con ver a Inglaterra conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

La escena se ha repetido en estadios de Estados Unidos, México y Canadá, donde miles de seguidores entonan al unísono el clásico lanzado en 1995 mientras los jugadores se acercan a agradecer el apoyo tras los partidos.

La imagen se volvió tan representativa del recorrido inglés en el torneo que incluso figuras como Harry Kane han destacado la conexión emocional que genera entre el equipo y la afición.

¿CÓMO SE VOLVIÓ UN SÍMBOLO NACIONAL?

El fenómeno nació después de un triunfo de Inglaterra en la fase final del Mundial, cuando la canción sonó por los altavoces del estadio durante los festejos posteriores al encuentro. La reacción fue inmediata, aficionados y futbolistas comenzaron a cantarla juntos y la tradición se repitió partido tras partido hasta convertirse en un ritual de victoria.

Con el paso de las semanas, "Wonderwall" dejó de ser solamente una canción popular para convertirse en un símbolo de unidad. La melodía, conocida por varias generaciones, logró reunir a jóvenes y veteranos en un mismo coro, algo especialmente significativo para una selección que lleva seis décadas persiguiendo un nuevo título mundial desde 1966.

REGRESO DE OASIS Y LA NOSTALGIA

La adopción de la canción también coincidió con el renovado interés mundial por Oasis tras la reunión de los hermanos Gallagher. El regreso de la banda hizo que "Wonderwall" encontrara una nueva vida dentro de los estadios.

Paradójicamente, la pieza que mañana acompañará a la selección inglesa nunca fue considerada la favorita de Liam y Noel Gallagher. Sin embargo, terminó convirtiéndose en la obra más universal del grupo y en una de las canciones británicas más reconocibles de las últimas décadas. Lanzada como sencillo en 1995, forma parte del álbum "(What's the Story) Morning Glory?" y permanece como el mayor éxito internacional de la banda.

MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL

La relación entre música y fútbol forma parte de la identidad cultural inglesa. Durante años, canciones como "Three Lions", "Sweet Caroline" o incluso "Hey Jude" han acompañado a la selección y a sus aficionados en distintos torneos. Sin embargo, pocas habían logrado generar una conexión tan orgánica como la que alcanzó "Wonderwall" durante este Mundial.

Ahora, mientras Inglaterra se prepara para enfrentar a Argentina en uno de los partidos más esperados del Mundial, las tribunas volverán a tener un papel protagónico y a entonar sin titubeos “You're my Wonderwall”.