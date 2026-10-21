WWE: Dragon Lee habría alcanzado una renovación multianual para frenar su salida de la empresa

La incertidumbre sobre el futuro de Dragon Lee en WWE estaría por concluir. PWInsider informó que el luchador mexicano alcanzó un acuerdo multianual para renovar su contrato con la empresa de Stamford, cerrando las especulaciones sobre una posible salida a la agencia libre. Aunque WWE no lo ha oficializado, la información apunta a asegurar la continuidad de uno de sus talentos latinos con mayor proyección.

La noticia llega tras un periodo de dudas contractuales. En septiembre, Bryan Alvarez reveló para el Wrestling Observer que Dragon Lee y su hermano Dralístico, actual miembro del router de AEW, se acercaban al final de sus vínculos, mientras que el registro de la marca 'Hermanos Lee' alimentó las versiones de un reencuentro fuera de WWE. Sin embargo, las negociaciones avanzaron en paralelo hasta concretar la renovación.

Se ha hecho de un nombre en la Gran E

El pacto respalda el recorrido que el mexicano ha construido desde su llegada en diciembre de 2022. Tras destacar en NXT y conquistar el Campeonato Norteamericano, dio el salto al roster principal, donde sumó reinados como Campeón Mundial en Parejas junto a AJ Styles y Campeón Speed. Sumado a los títulos, la empresa le otorgó una constante presencia televisiva.

Asimismo, los últimos meses terminaron por consolidar su posición. Durante 2026, Dragon Lee se convirtió en un habitual de RAW dentro de la órbita del Campeonato Intercontinental. Sus combates ante Chad Gable, Rey Mysterio,Penta y Rey Fénix recibieron elogios tanto de los fanáticos como de la prensa especializada, elevando su perfil dentro de la programación semanal.

Un mexicano, presente en las grandes ligas

Aunque no capturó el cetro Intercontinental, WWE lo mantuvo de forma recurrente en la conversación titular con múltiples oportunidades, incluida una nueva lucha en la última emisión de RAW el 19 de octubre. Dicha constancia en historias de peso reflejó la creciente confianza del equipo creativo en sus capacidades como competidor individual.

Aunque la duración del contrato permanece sin confirmación oficial, reportes especializados coinciden en que se extendería por cinco años. De concretarse, WWE no solo evitaría que una de sus figuras mexicanas más valiosas llegue al mercado, sino que apostaría por Dragon Lee como pieza clave a largo plazo en la zona media-alta de la cartelera.