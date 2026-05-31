WWE: el Grande Americano 'Original', Chad Gable, pierde la máscara | VIDEO

La lucha libre vivió uno de sus momentos más impactantes del año luego de que Chad Gable, bajo el personaje del “Grande Americano Original”, perdiera la máscara en un combate lleno de dramatismo durante el evento en Monterrey.

Ante miles de aficionados, el estadounidense fue derrotado en una lucha de máscara contra máscara, obligándolo a revelar su identidad en el centro del ring, poniendo fin a una de las historias más intensas que han surgido recientemente entre WWE y AAA.

Una rivalidad que cruzó fronteras

El enfrentamiento entre las dos versiones del “Grande Americano” no solo captó la atención del público mexicano, sino también del internacional, al tratarse de un choque entre dos interpretaciones completamente opuestas del personaje.

Por un lado, el “Original”, interpretado por Chad Gable, surgió como una sátira del luchador mexicano, envuelto en símbolos estadounidenses. Del otro, una nueva versión del personaje evolucionó hasta convertirse en un héroe inesperado para la afición, ganándose el respeto del público.

Una lucha sin límites y cargada de emociones

Desde el primer instante, el combate dejó claro que no sería uno más. La batalla incluyó castigos extremos, intervenciones y momentos de alta intensidad que mantuvieron al público al filo de la butaca.

Incluso antes de iniciar formalmente, Gable sorprendió con un ataque directo, marcando el tono de una lucha violenta y sin concesiones. Durante el enfrentamiento hubo uso de objetos, golpes fuera del ring y una narrativa cargada de simbolismo que elevó el combate a uno de los más memorables del año.

Finalmente, el desenlace llegó con un brutal impacto que dejó sin respuesta al “Original”, permitiendo que su rival se quedara con la victoria y la máscara.

El momento de la verdad

Tras la derrota, Chad Gable cumplió con la tradición de la lucha libre y se retiró la máscara frente al público, revelando su identidad y cerrando oficialmente el ciclo de su personaje.

El momento estuvo cargado de emoción, no solo por lo que representaba la derrota, sino por el simbolismo detrás del personaje: una sátira que terminó siendo superada por una versión que conectó profundamente con la afición mexicana.