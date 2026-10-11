WWE: Penta Zero Miedo conquista Money in the Bank 2026 tras una histórica lucha de escaleras

En una jornada histórica para el deporte espectáculo, el luchador mexicano Penta Zero Miedo se proclamó ganador del combate de escaleras Money in the Bank 2026. El oriundo de Ecatepec, Estado de México, superó una contienda exigente en World Wrestling Entertainment para asegurar el emblemático maletín que le otorga el derecho a disputar un campeonato mundial en cualquier momento durante los próximos 365 días.

El camino hacia la victoria estuvo precedido por un importante impulso en su trayectoria dentro de la empresa estadounidense. Tras sustituir a Solo Sikoa en la lucha clasificatoria efectuada en Monday Night RAW, donde venció a Dominik Mysterio y Dragon Lee, el gladiador tricolor consolidó su posición tras firmar una sobresaliente actuación ante Roman Reigns durante la reciente función celebrada en la Arena Ciudad de México.

Ante los mejores de la 'Empresa de la Cañada'

La contienda masculina reunió a competidores de alto calibre como CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Je'Von Evans y Trick Williams. A diferencia del arranque agresivo de Breakker, el enmascarado esperó el instante preciso para intervenir, conectando un tope con giro sobre CM Punk hacia fuera del cuadrilátero y ejecutando posteriormente un doble suplex combinado que impactó la estructura del encordado.

El desarrollo de la lucha alcanzó niveles de alta intensidad cuando Breakker neutralizó a Evans lanzándolo violentamente contra una ambulancia cercana al escenario. Por su parte, CM Punk vio compromised su movilidad al quedar atorado de un pie en una de las escaleras durante varios minutos, circunstancia que aprovechó el mexiquense para mantener el control sobre la lona ante los embates de Owens y Williams.

El 'Zero Miedo' logra hacer historia

El desenlace se definió sobre la parte superior de la estructura metálica, donde Breakker buscó asegurar la victoria. Penta respondió con contundencia aplicando un castigo definitivo mediante su característico 'Penta Driver' para proyectar a su rival contra el suelo. Tras despejar la cima, el gladiador escaló en solitario para descolgar el contrato y certificar su triunfo definitivo.

Con este hito, el luchador mexiquense ingresa a los libros de historia como el segundo mexicano en convertirse en Mr. Money in the Bank, emulando la hazaña conseguida por Alberto del Río en la edición de 2011. La victoria catapulta a Penta hacia la cima de la división estelar, manteniendo en vilo la escena titular de la WWE.