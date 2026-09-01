WWE: Penta Zero Miedo supera a Rey Fénix y desafiará a Roman Reigns en la Ciudad de México

Penta Zero Miedo ha hecho historia en WWE al convertirse en el retador número uno al Campeonato Mundial de Peso Completo. Tras superar un torneo clasificatorio, el luchador de Ecatepec derrotó en la gran final a su hermano, Rey Fénix, obteniendo el derecho de enfrentar a Roman Reigns el próximo 14 de septiembre en Monday Night RAW desde la Arena Ciudad de México.

De Ecatepec para el mundo

El choque entre los Lucha Brothers, disputado en el Rocket Arena de Cleveland, ofreció un duelo de alta intensidad técnica y aérea. La lucha concluyó cuando Penta aplicó un Penta Driver sobre la mesa de comentaristas y remató con su Mexican Destroyer para conseguir el conteo de tres. Al finalizar la batalla, ambos gladiadores sellaron el encuentro con un emotivo abrazo.

El camino del gladiador mexiquense en esta eliminatoria comenzó el 10 de agosto en Norfolk, Virginia, donde venció a Laredo Kid en la primera ronda con su llave definitiva. Manteniendo un ritmo sólido a lo largo de la competencia, Penta demostró la firmeza necesaria para superar cada fase del torneo organizado entre WWE y AAA hasta instalarse en la instancia decisiva.

La lucha más importante de su carrera

Tras la victoria del mexicano, el monarca defensor Roman Reigns subió al ring para sostener su primer careo cara a cara. Reigns, quien ostenta el título de peso pesado desde WrestleMania, reconoció el triunfo de su nuevo rival expresándole "te lo ganaste". Lejos de amedrentarse, el gladiador azteca respondió firmemente levantando la mano con su célebre señal de "Cero Miedo".

El esperado choque titular se llevará a cabo en la víspera de las fiestas patrias de México, otorgándole un marco histórico al regreso de la compañía al país. La función de la marca roja en la Arena Ciudad de México representará el escenario idóneo para que la afición azteca aliente a su ídolo local frente al dominante monarca absoluto.

Con esta oportunidad histórica, Penta Zero Miedo encarará el desafío más trascendental de su trayectoria profesional dentro de la lucha libre internacional. El combate del 14 de septiembre no solo pondrá a prueba la hegemonía de Roman Reigns, sino que podría consolidar el impacto de los estelaristas mexicanos en el panorama global de la WWE.