Xóchitl Nevárez debuta este miércoles con México en la Copa Mundial de Beisbol Femenil

La beisbolista duranguense Xóchitl Nevárez comenzará este miércoles 22 de julio su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Beisbol Femenil 2026, competencia que se desarrolla en Chicago, Illinois.

La jardinera duranguense forma parte del roster nacional convocado por la Federación Mexicana de Beisbol y tendrá la oportunidad de representar al país en uno de los eventos más importantes de su trayectoria.

Nevárez llega a la competencia después de completar la preparación con el conjunto tricolor y podría ser utilizada tanto en los jardines como en labores de relevo, debido a su particular forma de lanzar de estilo submarino.

México comienza su camino ante Australia

La Selección Mexicana enfrentará un calendario exigente desde la primera jornada. Después de medirse este miércoles con Australia, el equipo nacional jugará el jueves 23 de julio ante Estados Unidos, uno de los rivales más fuertes del grupo.

Posteriormente, México se enfrentará a Canadá el 24 de julio, a Hong Kong China el día 25 y cerrará la primera fase contra Corea el domingo 26.

El objetivo será terminar entre las tres mejores selecciones del sector para conseguir el pase a la fase final del Mundial, programada del 19 al 25 de julio de 2027 en Rockford.

El otro grupo se disputa en Tainan y está conformado por Japón, Cuba, Gran Bretaña, Filipinas, China Taipéi y Venezuela.

Ahora, la duranguense enfrentará uno de los retos más importantes de su carrera al competir contra selecciones de alto nivel y buscar la clasificación de México a la siguiente etapa.

El roster nacional está integrado por ocho lanzadoras, seis jugadoras de cuadro, cuatro jardineras y tres receptoras. Nevárez comparte los jardines con Diana Ibarra, Valeria Rodríguez y María Valenzuela .

La actividad mexicana comenzará este miércoles ante Australia, en un encuentro que marcará el debut mundialista de Xóchitl Nevárez y el inicio de una semana decisiva para las aspiraciones del representativo tricolor.